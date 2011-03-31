dedinet

Валерий dedinet

 
67 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Skype:valnick.ru

Отзывы фрилансеров

dbg
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
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ok
Спасибо за качественно выполненую работу. Вы специалист высокой квалификации.
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