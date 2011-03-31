$500
1-Юзабилити, 2-СЕО, 3-безопасность, 4-функциональности... жду Ваших предложений и расценок. можно по каждой позиции..
Тестирование сайтов9 заявок
Закрыт
14 лет назад
1-Юзабилити, 2-СЕО, 3-безопасность, 4-функциональности... жду Ваших предложений и расценок. можно по каждой позиции..
Требуется написать флешку для flash to sip звонока с сайта на телефон с учётом длительности разговора. можно опираться на это http://labs.adobe.com/technologies/flashmedia_gateway или использовать какой-нибудь sip gate to red5
Требуется разработать флеш приложение видео+текстового чата для сайта видеоконсультаций SIP приветствуется. можно P2P+Red5. Обсуждение проекта по скайпу.