Дизайн сайтов. Качественно, красиво, современно. Пишите!
Что я делаю:
- Дизайн сайта-визитки
- Дизайн Landing page
- Дизайн корпоративного сайта
- Дизайн информационного сайта
- Дизайн интернет-магазина и др.
Расценки:
- Дизайн главной страницы от 50$
- Внутренние страницы от 5$ за штуку
Мое портфолио - https://www.weblancer.net/users/deeme/portfolio/
Время работы:
Работаю не покладая рук, без выходных.
Пишите! Буду рад сотрудничеству!
Портфолио
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- Твой дом247 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
8 лет назад
Все понравилось! Теперь будем сотрудничать с Дмитрием. Рекомендую.
Ответный отзыв
Понравилось работать с Владиславом. Хороший заказчик, четко поставил цели и понятно объяснил что ему нужно. Рекомендую!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $5от 5 часов
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