deeme

Дмитрий deeme

 
26 летУкраина/Сумы
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайн сайтов. Качественно, красиво, современно. Пишите!

Что я делаю:

- Дизайн сайта-визитки

- Дизайн Landing page

- Дизайн корпоративного сайта

- Дизайн информационного сайта

- Дизайн интернет-магазина и др.

Расценки:

- Дизайн главной страницы от 50$

- Внутренние страницы от 5$ за штуку

Мое портфолио - https://www.weblancer.net/users/deeme/portfolio/

Время работы:

Работаю не покладая рук, без выходных.

Пишите! Буду рад сотрудничеству!

Дизайн лендингаДизайн сайтаДизайн главной страницыСайт-визитка
Портфолио
Отзывы заказчиков
petrov85
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Нужен дизайн сайта юридической фирмы
Все понравилось! Теперь будем сотрудничать с Дмитрием. Рекомендую.
Понравилось работать с Владиславом. Хороший заказчик, четко поставил цели и понятно объяснил что ему нужно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $5от 5 часов
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