Web-программист

Опыт работы в сфере Web-программирования - около 7 лет.

Проекты:

- CMS для портала www.tlt.ru и некоторых других сайтов входящих в него (сервисы: новостная лента, баннерная система, форум, система опросов, городская афиша, интернет-магазин.

- Разработка пользовательского web-интерфейса телефонного и интернет-биллинга известной компании провайдера г. Тольятти "Инфолада".

- Разработка и поддержка Автоматизированной Информационной Системы "Пректы технического развития" компании ОМЗ-ИТ (г.Санкт-Петербург).

- Разработка и поддержка сайта www.kuznya.net (в качестве хобби).

Технологии/языки:

Oracle, PL/SQL, MySQL, PHP, Javascript, XML/XSLT, Ajax, HTML, CSS.