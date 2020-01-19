Взялся за дело - доведи до конца

Привет. Я начинающий программист, изучаю python, с#. Люблю монтировать видео, есть свой YouTube https://www.youtube.com/channel/UCr08fsg6_SN8_-t7hvgjV_A канал, по выходным провожу стримы, иногда выкладываю ролики. Около 20 видео смонтировал для школы. Умею обрабатывать фотографии. Люблю компьютеры и все, что с ними связано. Легко разбираюсь в новой информации. Пытаюсь заработать деньги на универ и самостоятельную жизнь. Считаю себя ответственным.