Кратко о себе:

Имя: Дмитрий

Возраст: 23

Опыт работы в области html-css кодинга:

более 5-х лет

Стаж в должности веб-мастера:

2 года

Навыки:

могу очень качественно верстать, смогу сверстать и оптимизировать верстку под ваш список браузеров.

Есть портфолио, в случае вашей заинтересованности могу выслать скриншоты сверстанных сайтов (большинство работ уже в не сети), либо ссылку на одно из тестовых заданий студии Лебедева (design.ru).

сайты в сети (далеко не лучшее):

avtogid.com

avtogid.com/xphone/ (страница одного из сайтов)

a-c-a.info

Аутсорс:

имеется опыт работы

имеется опыт работы в группе разработчиков

имеется опыт работы в международных проектах

Знания в области кросс-браузинга (верстки одного кода под группу браузеров):

собственный рекорд- 8 браузеров, включая Netscape 4.67

Опыт верстки под следующие браузеры:

Aol 8.0

Internet Explorer 6.0

Mozilla Firefox 1.0

Mozilla 1.3

Netscape 4.67

Netscape 6.2

Netscape 7.0

Opera 6

Opera 7.03

Образование:

бакалавр, экономика

Что касается веб технологий, то знания получены в университете

Иностранные языки:

свободный письменный и устный английский

Что ищу:

Удаленную, сдельную работу по верстке psd макетов и шаблонов с нуля