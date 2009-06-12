Кратко о себе:
Имя: Дмитрий
Возраст: 23
Опыт работы в области html-css кодинга:
более 5-х лет
Стаж в должности веб-мастера:
2 года
Навыки:
могу очень качественно верстать, смогу сверстать и оптимизировать верстку под ваш список браузеров.
Есть портфолио, в случае вашей заинтересованности могу выслать скриншоты сверстанных сайтов (большинство работ уже в не сети), либо ссылку на одно из тестовых заданий студии Лебедева (design.ru).
сайты в сети (далеко не лучшее):
avtogid.com/xphone/ (страница одного из сайтов)
Аутсорс:
имеется опыт работы
имеется опыт работы в группе разработчиков
имеется опыт работы в международных проектах
Знания в области кросс-браузинга (верстки одного кода под группу браузеров):
собственный рекорд- 8 браузеров, включая Netscape 4.67
Опыт верстки под следующие браузеры:
Aol 8.0
Internet Explorer 6.0
Mozilla Firefox 1.0
Mozilla 1.3
Netscape 4.67
Netscape 6.2
Netscape 7.0
Opera 6
Opera 7.03
Образование:
бакалавр, экономика
Что касается веб технологий, то знания получены в университете
Иностранные языки:
свободный письменный и устный английский
Что ищу:
Удаленную, сдельную работу по верстке psd макетов и шаблонов с нуля