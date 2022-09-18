degtyar_design

Услуги дизайна на аутсорсе по проектам или постоянно.

— проектирование интерфейсов web, mobile;

— разработка интерактивных прототипов в figma;

— умение работать с UI Kit (разрабатывать, дорабатывать, использовать);

— уверенный пользователь Figma, Ae, Ai, Ps, Lr;

— верстка на Webflow, Tilda (zero block);

—коммуникационный дизайн;

— брифинг;

— конкурентный и визуальный анализ;

— составление технического задания;

— системный подход к поиску решений и их реализации;

— отслеживание современных трендов в области UI/UX дизайна...