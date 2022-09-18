degtyar_design

Услуги дизайна на аутсорсе по проектам или постоянно.
— проектирование интерфейсов web, mobile;
— разработка интерактивных прототипов в figma;
— умение работать с UI Kit (разрабатывать, дорабатывать, использовать);
— уверенный пользователь Figma, Ae, Ai, Ps, Lr;
— верстка на Webflow, Tilda (zero block);
—коммуникационный дизайн;
— брифинг;
— конкурентный и визуальный анализ;
— составление технического задания;
— системный подход к поиску решений и их реализации;
— отслеживание современных трендов в области UI/UX дизайна...
Я против войны в Украине!