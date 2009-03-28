Переводчик с французского языка.
Образование:
Институт иностранных языков (окончила в 2002 году)
Университет культуры и искусств, история мировой культуры (не окончила)
Курсы гидов-переводчиков (окончила в 2003 ).
Профессиональный опыт:
Преподаватель французского языка с 2001 года на курсах для взрозлых.
Преподаватель французского языка в Институте иностранных языков.
Гид-переводчик с 2003 года, переводчик художественной литературы с 2004 года.
Специализация: художественный перевод, историческая тематика, искусство.
Языки: французский - высокий уровень, английский - средний уровень.
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