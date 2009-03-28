Переводчик с французского языка.

Образование:

Институт иностранных языков (окончила в 2002 году)

Университет культуры и искусств, история мировой культуры (не окончила)

Курсы гидов-переводчиков (окончила в 2003 ).

Профессиональный опыт:

Преподаватель французского языка с 2001 года на курсах для взрозлых.

Преподаватель французского языка в Институте иностранных языков.

Гид-переводчик с 2003 года, переводчик художественной литературы с 2004 года.

Специализация: художественный перевод, историческая тематика, искусство.

Языки: французский - высокий уровень, английский - средний уровень.