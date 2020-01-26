1. Есть PHP-скрипты, который сейчас работают для клиентов; 2. Необходимо разработать личный кабинет, чтобы можно было подключать других клиентов на основе этих скриптов в своем кабинете, после оплаты. 3. Примеры похожих сервисов – bringer.pro/, retailcrm.service ...
Привет, меня зовут Дектерев Андрей.
Я — основатель интернет-агентства BackSide. Мы создаем сайты, настраиваем рекламные кампании и внедряем CRM-системы. Большинство наших клиентов пришли к нам с биржи фрилансеров, потому что делаем свою работу быстро и качественно.
Внедрение и интеграция retailCRM:
— Внедрение retailCRM под ключ;
— Интеграция retailCRM с сайтами(Opencart, Insales, 1С-Битрикс, Wordpress,Tiu, Satom и др.);
— Интеграция retailCRM со службами доставок(СДЭК, ДПД, Боксберри и др.);
— Интеграция retailCRM с мессенджерами;
— Интеграция retailCRM с платежными сервисами;
— Создание печатных форм;
— Создание триггеров и правил валидации;
— Верстка писем с учетом переменных данных.
Создание сайтов:
— Создание сайтов и интернет-магазинов под ключ;
— Разработка концепции и дизайн;
— Верстка страниц;
— Натяжка на популярные CMS;
— Интеграция с CRM-системами.
Ведение и настройка Яндекс.Маркет:
— Настройка и подключение Яндекс.Маркет под ключ;
— Настройка стратегий в Прайслабс;
— Аудит размещения на Яндекс.Маркет;
— Формирование прайс-листа для Яндекс.Маркет.
Контакты:
Telegram: @dekterev
e-mail: [email protected]
site: sideback.ru
На этой бирже я относительно недавно, поэтому отзывов не так много, рекомендации, кейсы и портфолио отправляю по запросу.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
1. Есть PHP-скрипты, который сейчас работают для клиентов; 2. Необходимо разработать личный кабинет, чтобы можно было подключать других клиентов на основе этих скриптов в своем кабинете, после оплаты. 3. Примеры похожих сервисов – bringer.pro/, retailcrm.service ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Сделана интеграция через станадартный модуль, но не выгружаются все данные по заказу в retailcrm, а именно ФИО, телефон и адрес доставки. В логах пишет: "Cash payment sum must be equal to sum to pay ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Необходимо сделать скрипт, который будет делать возврат покупателя на основе отгрузки сделанной этому покупателю при достижении определенного статуса, а также менять склад для возврата. https://nimbusweb.me/s/share/4251073/i0l8zdy0q10193nieqbk 1. При достижении статуса "Возврат" в Мой склад, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо интегрировать каталог товаров из Мой склад с товарами на сайте 1С-Битрикс. Каталог имеет модификации(торговые предложения). Все готово для интеграции. Нужно сделать в ближайшее время.1С-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад