Внедрение и интеграция crm-систем для интернет-магазинов

Привет, меня зовут Дектерев Андрей.

Я — основатель интернет-агентства BackSide. Мы создаем сайты, настраиваем рекламные кампании и внедряем CRM-системы. Большинство наших клиентов пришли к нам с биржи фрилансеров, потому что делаем свою работу быстро и качественно.

Внедрение и интеграция retailCRM:

— Внедрение retailCRM под ключ;

— Интеграция retailCRM с сайтами(Opencart, Insales, 1С-Битрикс, Wordpress,Tiu, Satom и др.);

— Интеграция retailCRM со службами доставок(СДЭК, ДПД, Боксберри и др.);

— Интеграция retailCRM с мессенджерами;

— Интеграция retailCRM с платежными сервисами;

— Создание печатных форм;

— Создание триггеров и правил валидации;

— Верстка писем с учетом переменных данных.

Создание сайтов:

— Создание сайтов и интернет-магазинов под ключ;

— Разработка концепции и дизайн;

— Верстка страниц;

— Натяжка на популярные CMS;

— Интеграция с CRM-системами.

Ведение и настройка Яндекс.Маркет:

— Настройка и подключение Яндекс.Маркет под ключ;

— Настройка стратегий в Прайслабс;

— Аудит размещения на Яндекс.Маркет;

— Формирование прайс-листа для Яндекс.Маркет.

Контакты:

Telegram: @dekterev

e-mail: [email protected]

site: sideback.ru

На этой бирже я относительно недавно, поэтому отзывов не так много, рекомендации, кейсы и портфолио отправляю по запросу.