Необходим специалист для проведения ряда доработок на сайте. Движок Opencart [u]Убедительная просьба оставлять свой скайп,[/u] для более подробного обсуждения. Работаем через БС. Для интернет-магазина необходимо упростить процедуру покупки товара и связать с модулем на ...