Архитектор

За 20 лет работы в архитектуре, из них последние 13 лет в должности главного архитектора крупного строительного концерна, мной было разработано более 40 успешно реализованных проектов.

В числе разработанных, согласованных проектов и построенныхобъектов:

Многоэтажные жилые комплексы с паркингами и встроеннымипомещениями;

Гостиницы;

Апарт отели;

Бизнес центр:

Фермерское хозяйство: Конно-спортивного направления;

Селекционно-генетический центр по разведению крупногорогатого скота;

Детский сад;

Часовня;

Многоэтажные паркинги

Цех с административно бытовым корпусом;

Объекты производственного назначения

и другие.

Чувствовала в разработке проектной документации с иностранными инвесторами.

Гарантирую;

Разработку проектной документации АР,стадии П и РД вкротчайшие сроки и на высоком уровне.

Разработку проектов жилых зданий вести с учетом требованийзаказчика и исследований пожеланий покупателей.

Работа со специалистами смежных разделов.

Готовность защищать проектные решения в экспертизе;

Так же есть возможность привлечения проверенных опытныхспециалистов высокого уровня, для разработки всех разделов проектирования и

защиты в экспертизе.