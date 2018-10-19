delen-len

Елена delen-len

 
49 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Архитектор

За 20 лет работы в архитектуре, из них последние 13 лет в должности главного архитектора крупного строительного концерна, мной было разработано более 40 успешно реализованных проектов. 

В числе разработанных, согласованных проектов и построенныхобъектов: 

Многоэтажные жилые комплексы с паркингами и встроеннымипомещениями; 

Гостиницы; 

Апарт отели; 

Бизнес центр: 

Фермерское хозяйство: Конно-спортивного направления; 

Селекционно-генетический центр по разведению крупногорогатого скота; 

Детский сад; 

Часовня; 

Многоэтажные паркинги 

Цех с административно бытовым корпусом; 

Объекты производственного назначения 

и другие. 

Чувствовала в разработке проектной документации с иностранными инвесторами. 

Гарантирую; 

Разработку проектной документации АР,стадии П и РД вкротчайшие сроки и на высоком уровне. 

Разработку проектов жилых зданий вести с учетом требованийзаказчика и исследований пожеланий покупателей. 

Работа со специалистами смежных разделов. 

Готовность защищать проектные решения в экспертизе; 

Так же есть возможность привлечения проверенных опытныхспециалистов высокого уровня, для разработки всех разделов проектирования и

защиты в экспертизе. 

Архитектура зданий
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$10/час
от $30от 1 дня
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