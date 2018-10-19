За 20 лет работы в архитектуре, из них последние 13 лет в должности главного архитектора крупного строительного концерна, мной было разработано более 40 успешно реализованных проектов.
В числе разработанных, согласованных проектов и построенныхобъектов:
Многоэтажные жилые комплексы с паркингами и встроеннымипомещениями;
Гостиницы;
Апарт отели;
Бизнес центр:
Фермерское хозяйство: Конно-спортивного направления;
Селекционно-генетический центр по разведению крупногорогатого скота;
Детский сад;
Часовня;
Многоэтажные паркинги
Цех с административно бытовым корпусом;
Объекты производственного назначения
и другие.
Чувствовала в разработке проектной документации с иностранными инвесторами.
Гарантирую;
Разработку проектной документации АР,стадии П и РД вкротчайшие сроки и на высоком уровне.
Разработку проектов жилых зданий вести с учетом требованийзаказчика и исследований пожеланий покупателей.
Работа со специалистами смежных разделов.
Готовность защищать проектные решения в экспертизе;
Так же есть возможность привлечения проверенных опытныхспециалистов высокого уровня, для разработки всех разделов проектирования и
защиты в экспертизе.