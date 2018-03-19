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Андрей
delerum
delerum
28 лет
Россия
/
Волгоград
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
Верстка
Навыки:
HTM5, CSS3;
JavaScript, JQuery;
Блочная фиксированная/резиновая/адаптивная верстка;
Кроссбраузерность;
Responsive;
Bootstrap 3;
Gulp;
LESS;
БЭМ;
Javascript
Bootstrap
jQuery
Gulp
Действие аккаунта приостановлено!
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