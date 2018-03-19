delerum

Андрей delerum

 
28 летРоссия/Волгоград
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстка

Навыки:  

  • HTM5, CSS3;
  • JavaScript, JQuery;
  • Блочная фиксированная/резиновая/адаптивная верстка;
  • Кроссбраузерность;
  • Responsive;
  • Bootstrap 3;
  • Gulp;
  • LESS;
  • БЭМ;
JavascriptBootstrapjQueryGulp
Портфолио