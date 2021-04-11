deletework

Почётная грамота за высокий профессионализм, добросовестный труд, большой личный вклад, творческую энергию и неизменно качественные результаты работ.

Здравствуйте! Меня зовут Сергей Кузнецов, по профессии Инженер Технолог. Временно не работаю. На данный момент я занимаюсь транскрибацией текстов из аудио, видео, фото форматов в текст Word. Оцифровываю несложные чертежи и схемы из фото в формат AutoCAD, NanoCad, КОМПАС. Оформляю таблицы графики и простые расчёты в Excel. Не берусь за следующий заказ пока не закончу работу над предыдущим. Работу выполняю качественно и в срок. С Уважением, Сергей Кузнецов.