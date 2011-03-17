delias

Илья delias

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • JQuery Cycle Plugin - исправить баг.

    Проблема со слайдером, баг проявляется только в хроме. При заходе на сайт через раз (бывает что всё ок) происходит какая-то проблема со слайдером, он разъезжается и налазит на текст. Обновив страницу всё становится ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редактор SVG данных.

    Требуется упрощённый вариант http://code.google.com/p/svg-edit/ только на flash. Из функционала нужно: - текстовые поля (их редактирование, выбор шрифта, перемещение по документу, и добавление новых полей). - загрузка изображения в документ - ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-магазин на Drupal openstore консультация

    Нужен специалист для настройки и консультаций интернет магазина. Если кто-то плотно работал с Ubercart и для него не проблема разобраться со сборкой openstore - с удовольствием воспользуюсь услугами консультанта на платной основе.

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интеграция BigBlueButton и SIP

    Есть Ubuntu Server с BigBlueButton, а также FreeSweetch/Asterisk на борту. Требуется, чтобы конференция проходила не через red5, а посредством SIP-клиента, т.е. напрямую, потому как в противном случае слишком большие задержки голоса из-за длинной цепочки: ...

    AsteriskUbuntu
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$5
10 баллов
13 лет назад
JQuery Cycle Plugin - исправить баг.
jQuery
Четко написаное ТЗ, оперативно обсудили, как результат: практически моментально решили проблему. Рекомендую!
Быстро, качественно. Спасибо за работу!
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