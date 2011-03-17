Проблема со слайдером, баг проявляется только в хроме. При заходе на сайт через раз (бывает что всё ок) происходит какая-то проблема со слайдером, он разъезжается и налазит на текст. Обновив страницу всё становится ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется упрощённый вариант http://code.google.com/p/svg-edit/ только на flash. Из функционала нужно: - текстовые поля (их редактирование, выбор шрифта, перемещение по документу, и добавление новых полей). - загрузка изображения в документ - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен специалист для настройки и консультаций интернет магазина. Если кто-то плотно работал с Ubercart и для него не проблема разобраться со сборкой openstore - с удовольствием воспользуюсь услугами консультанта на платной основе.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть Ubuntu Server с BigBlueButton, а также FreeSweetch/Asterisk на борту. Требуется, чтобы конференция проходила не через red5, а посредством SIP-клиента, т.е. напрямую, потому как в противном случае слишком большие задержки голоса из-за длинной цепочки: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
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