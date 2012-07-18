delightful

По профилю работы я системотехник. Но как разносторонняя и любознательная личность, успела попробовать себя в различных областях. Помимо, непосредственной работы по специальности, занималась рекламой, дизайном, администрированием интернет-магазинов и другими, несомненно, интересными направлениями. Творческий потенциал и подкованность в различных областях жизни, неотъемлемые преимущества любого человека, и мои в том числе.