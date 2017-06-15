dellalimov

06.2016—н.в.
Фрилансер
- Графический дизайн (лого, буклеты, флаера, визитки, брендинг и пр.)
- 3Д Дизайн (Интерьер, экстерьер, дизайн стендов, архитектурная визуализация и пр.)
- Видео дизайн (презентации, о компании, ивент промо, и пр.)
- Веб дизайн (верстка, и пр.)
01.2015—05.2016
Дизайнер Полного Цикла
Octopus, г. Дубай, полная занятость.
06.2014—12.2015
Менеджер по маркетингу
SDGS Global Services, г. Дубай, полная занятость.
http://www.linkedin.com/company-beta/3646227/
- 3Д Дизайн (Интерьер, экстерьер, дизайн стендов, архитектурная визуализация и пр.)
- -Графический дизайн (лого, буклеты, флаера, визитки, брендинг и пр.)
08.2012—05.2014
Дизайнер
SDGS Global Services, г. Дубай, полная занятость.
http://www.linkedin.com/company-beta/3646227/
- 3Д Дизайн (Интерьер, экстерьер, дизайн стендов, архитектурная визуализация и пр.)
- -Графический дизайн (лого, буклеты, флаера, визитки, брендинг и пр.)
Образование
2012
SAE Institute, Creative Media Education, Dubai, UAE
Высшее, Дневная/Очная форма обучения.
Факультет: Архитектурный Дизайн
Специальность: Дизайн архитектурной среды
Курсы и тренинги
2017
CG INCUBATOR
Школа Артема Куприяненко, Интерьер дизайнер- Визуализатор
Украна
Иностранные языки
Английский (свободно владею), турецкий (разговорный), фарси (свободно владею), азербайджанский (разговорный).
Профессиональные навыки
Adobe Photoshop
Дизайн интерьера
Adobe Illustrator
Графический дизайн
Autodesk 3ds Max
3ds Max
Дизайн
Web-дизайн
AutoCAD
HTML
CSS
eyeon Fusion
Adobe After Effect
Дополнительные сведения
Меня зовут Dell Alimov.
Мне 29 лет. Я дизайнер полного цикла: Графический, 3D design, Motion design и Web design.
Занимаюсь дизайном с 12 лет. Последние 10 лет уже в цифровом виде).
Начинал с графического дизайна и по мере требования времени и моего собственного влечения, развивал ту профессию которая мне была самому интересна на тот или иной момент.
Родом из Узбекистана.
Последние несколько лет жил в Дубае. Путешествовал всвязи с работой. В данный момент нахожусь в Индонезии на o. Бали. За последние пару лет вышел на международный уровень. Мои клиенты в Russia, UK, Middle East, Europe, Asia, Dominican Republic.
Мои качества:
Ответственный, трудолюбивый, креативный, с чувством юмора, склонен к перфекционизму.