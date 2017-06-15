dellalimov

Профессиональный фрееланс дизайнер. С 17 летним опытом работы в сфере дизайна и исскуства. Рад буду сотрудничеству

06.2016—н.в.

Фрилансер

- Графический дизайн (лого, буклеты, флаера, визитки, брендинг и пр.)

- 3Д Дизайн (Интерьер, экстерьер, дизайн стендов, архитектурная визуализация и пр.)

- Видео дизайн (презентации, о компании, ивент промо, и пр.)

- Веб дизайн (верстка, и пр.)

01.2015—05.2016

Дизайнер Полного Цикла

Octopus, г. Дубай, полная занятость.

http://octopusme.com

06.2014—12.2015

Менеджер по маркетингу

SDGS Global Services, г. Дубай, полная занятость.

http://www.linkedin.com/company-beta/3646227/

- 3Д Дизайн (Интерьер, экстерьер, дизайн стендов, архитектурная визуализация и пр.)

- -Графический дизайн (лого, буклеты, флаера, визитки, брендинг и пр.)

08.2012—05.2014

Дизайнер

SDGS Global Services, г. Дубай, полная занятость.

http://www.linkedin.com/company-beta/3646227/

- 3Д Дизайн (Интерьер, экстерьер, дизайн стендов, архитектурная визуализация и пр.)

- -Графический дизайн (лого, буклеты, флаера, визитки, брендинг и пр.)

Образование

2012

SAE Institute, Creative Media Education, Dubai, UAE

Высшее, Дневная/Очная форма обучения.

Факультет: Архитектурный Дизайн

Специальность: Дизайн архитектурной среды

Курсы и тренинги

2017

CG INCUBATOR

Школа Артема Куприяненко, Интерьер дизайнер- Визуализатор

Украна

Иностранные языки

Английский (свободно владею), турецкий (разговорный), фарси (свободно владею), азербайджанский (разговорный).

Профессиональные навыки

Adobe Photoshop

Дизайн интерьера

Adobe Illustrator

Графический дизайн

Autodesk 3ds Max

3ds Max

Дизайн

Web-дизайн

AutoCAD

HTML

CSS

eyeon Fusion

Adobe After Effect

Дополнительные сведения

Меня зовут Dell Alimov.

Мне 29 лет. Я дизайнер полного цикла: Графический, 3D design, Motion design и Web design.

Занимаюсь дизайном с 12 лет. Последние 10 лет уже в цифровом виде).

Начинал с графического дизайна и по мере требования времени и моего собственного влечения, развивал ту профессию которая мне была самому интересна на тот или иной момент.

Родом из Узбекистана.

Последние несколько лет жил в Дубае. Путешествовал всвязи с работой. В данный момент нахожусь в Индонезии на o. Бали. За последние пару лет вышел на международный уровень. Мои клиенты в Russia, UK, Middle East, Europe, Asia, Dominican Republic.

Мои качества:

Ответственный, трудолюбивый, креативный, с чувством юмора, склонен к перфекционизму.