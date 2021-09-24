Приведу много новых клиентов через Авито (Авитолог)

Привет, я Родион - профессиональный маркетолог на Авито (Авитолог).

У нас команда специалистов и наша задача помочь Вам приобрести клиентов с Авито и Юлы. Когда у Вас нет времени, чтобы разбираться как сделать эффективную рекламу и наконец-то получать свой стабильный большой доход, есть смысл обратится ко мне. Наши специалисты работали в компании Авито несколько лет и знают как грамотно оформить Ваш бизнес на Авито, чтобы Ваш бизнес приносил больше прибыли.

Над вашей рекламой будут работать: авитолог, менеджер, копирайтер, дизайнер, аналитик, программист и по цене будет не дороже, чем у частного специалиста.

Этапы нашей работы:

✔️ Анализ вашей ниши Авито. Выясняем потенциал роста количества клиентов с Авито и прогноз дальнейшей стратегии продвижения на Авито.

✔️ Подготовка объявлений, с учётом всех тонкостей и правил площадки Авито, которых немало. Эти объявления без труда и быстро пройдут модерацию.

✔️ Ваши предложения будут постоянно на верхних позициях площадки Авито. МАКСИМАЛЬНО ЧЁТКОЕ соблюдение правил размещения на площадке Авито, во избежание блокировок и отклонений объявлений.

✔️ Рекомендации по эффективному продвижению объявлений на Авито.

Вы получите:

 Грамотные заголовки

 Привлекательное описание

 Эффективные фотографии

 Результативное оформление карточки Магазина на Авито

 И самое главное звонки, продажи и хорошую выручку!

☎️ Звоните сейчас и уже совсем скоро ваш бизнес будет радовать вас своими плодами.

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