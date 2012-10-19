необходимо создать фирменный стиль новой компании, занимающейся продажами офисной мебели, а также новый сайт "под ключ"
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
необходимо создать фирменный стиль новой компании, занимающейся продажами офисной мебели, а также новый сайт "под ключ"
создан дизайн сайта и сделана его верстка, необходимо выполнить программирование в соответствии с общим ТЗ на сайт и ТЗ на программирование. Сайт сверстан на основе 1С Битрикс.
необходимо создать дизайн сайта компании, занимающейся продажами офисной мебели. Хотелось бы точное попадание дизайна в стилистику предлагаемой нами продукции и услуг. Планируется, что сайт будет работать на 1С битрикс, если предложите услуги по верстке и ...
необходимо разработать дизайн сайта компании, занимающейся продажами офисной мебели. Необходимо точное попадание дизайна сайта в характер деятельности компании.