delomebel

Вадим delomebel

 
51 годРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$630
10 баллов
11 лет назад
Создание фирмен. стиля и сайта компании "под ключ"
Очень понравилось работать с Вадимом, всегда не связи, ответственный и порядочный заказчик. С оплатой никаких проблем, работали через безопасную сделку. Спасибо за интересный проект)
С Олегом работать очень понравилось - выполнил свою работу замечательно, сайт получился таким, как я его представлял. На все замечания и коррективы реагировал оперативно и адекватно. Рекомендую, как профессионала в своем деле!
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jxn2006
Виктор 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Программирование сайта
Порядочный и ответственный заказчик. Всегда на связи. Оплата произведена вовремя. Рекомендую
Работа Виктором была выпонена в полном объеме, довольно таки качественно, немного не уложились в сроки, но настроение у меня от этого не испортилось. На все пожелания и замечания реагировал быстро и адекватно. Так что рекомендую его, как хорошего специалиста в своем деле.
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AndriyPro
Андрей 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$320
10 баллов
11 лет назад
Создание дизайна сайта
Рекомендую Вадима, как надежного заказчика приятного в общении человека. Отлично поработали. Спасибо за сотрудничество :)
С Андреем работать понравилось!!! Всё было сделано оперативно и качественно. Мы получили на выходе именно то, что хотели. Все замечания и пожелания Андрей выполнил. Рекомендую Андрея, как надежного и опытного дизайнера!!!!
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