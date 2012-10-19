Работа Виктором была выпонена в полном объеме, довольно таки качественно, немного не уложились в сроки, но настроение у меня от этого не испортилось. На все пожелания и замечания реагировал быстро и адекватно. Так что рекомендую его, как хорошего специалиста в своем деле.