системный администратор

Профессиональные навыки:

Более 16 лет опыта работы с:

— Клиентские операционные системы семейства Windows (от версии 95 до версии 8.2) на уровне системного администратора;

— Клиентские и серверные операционные системы семейства MacOS на уровне системного администратора;

— Серверные операционные системы семейства Windows (от версии NT до версии Server 2012) и их службы на уровне системного администратора (AD, DNS, DHCP, WINS, IIS, TS, DFS, SMB, Mail, WEB, Firewall и т.д);

— Серверные и клиентские операционные системы семейства Unix (Debian Linux, RedHat Linux и их клоны), их сервисы на уровне системного администратора (DNS, DHCP, WINS, SMB, Mail, WEB, Firewall и т.д);

— Серверные и клиентские операционные системы семейства BSD (FreeBSD, NetBSD и их клоны), их сервисы на уровне системного администратора (DNS, DHCP, WINS, SMB, Mail, WEB, Firewall и т.д);

— Опыт внедрения и поддержки телекоммуникационных сервисов (почта, прокси, VPN, WEB, RAS, биллинг);

— Опыт внедрения и поддержки сервисов баз данных (SQL) различных систем и производителей;

— Корпоративные и клиентские антивирусные системы (TrendMicro, Symantec, KAV и др.);

— Корпоративные и клиентские системы резервного копирования (Acronis, Norton, OpenSource системы);

— Системы виртуализации VMWare, XEN, MS Virtual Server;

— Отличное знание аппаратных платформ компьютеров, серверов и телекоммуникационного оборудования;

— Опыт конфигурирования и сопровождения активного сетевого оборудования (D-Link, Zyxel, Microtik);

— Отличное знание и понимание работы протоколов передачи данных от TCP/IP до IPX;

—Аудит, организация и поддержка информационной безопасности компании;

— Опыт монтажа СКС и систем видеонаблюдения;

— Хорошее знание сетевых технологий и оборудования передачи данных;

—Опыт работы с оборудованием телефонии (IP и аналоговой);

— Опыт работы с торговым оборудованием (фискальные регистраторы, кассы, принтеры и сканеры штрих-кода);

— Опыт внедрения и поддержки систем видео- и аудиомониторинга, опыт организации и поддержки ИТ безопасности предприятия;