Городецкий Павел Викторович, город Москва, 8-919-764-86-99.

Студент 3 – его курса Московского Государственного Лингвистического Университета, параллельно обучаюсь на двух факультетах – Факультете Международных Отношений и Социально-Политических Наук и Переводческом факультете.

Изучаю два иностранных языка – английский (профильный) и французский. Два года изучал испанский язык.

В качестве хобби занимаюсь написанием статей и рассказов различной тематики, в связи с чем гарантирую литературное качество моих переводов.