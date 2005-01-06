Надежный специалист для вашего проекта
Привет! Я Азиз, профессиональный СММ менеджер.
✅ Ведение соц сетей, таргет, видеомонтаж, графический дизайн
✅ Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Figma, DaVinci, CapCut, Canva
✅ Проект в узбекистане: CAEx HoReCa UzFPT, CAEx Build and Co, CAEx Mebel and Decore
Работаю так, чтобы каждый клиент остался доволен. Гарантирую качественный результат, соблюдение сроков и индивидуальный подход.
Готов обсудить ваш проект — напишите мне!
Социальные сети (SMM и SMO)
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$15/час
от $15от 3 дней
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