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Азиз Ташпулатов delxs

 
20 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Надежный специалист для вашего проекта

Привет! Я Азиз, профессиональный СММ менеджер.
✅ Ведение соц сетей, таргет, видеомонтаж, графический дизайн
✅ Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Figma, DaVinci, CapCut, Canva
✅ Проект в узбекистане: CAEx HoReCa UzFPT, CAEx Build and Co, CAEx Mebel and Decore

Работаю так, чтобы каждый клиент остался доволен. Гарантирую качественный результат, соблюдение сроков и индивидуальный подход.

Готов обсудить ваш проект — напишите мне!

Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$15/час
от $15от 3 дней
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