Надежный специалист для вашего проекта

Привет! Я Азиз, профессиональный СММ менеджер.

✅ Ведение соц сетей, таргет, видеомонтаж, графический дизайн

✅ Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Figma, DaVinci, CapCut, Canva

✅ Проект в узбекистане: CAEx HoReCa UzFPT, CAEx Build and Co, CAEx Mebel and Decore

Работаю так, чтобы каждый клиент остался доволен. Гарантирую качественный результат, соблюдение сроков и индивидуальный подход.

Готов обсудить ваш проект — напишите мне!