Переводчик английского, французского, немецкого, русского, украинского

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

ООО "Империя Строительства" в качестве переводчика английского и французского языков (с 15.08.08 по 04.02.09).

Компания занимается установкой полимерных, промышленных, бетонных полов.

В процессе работы:

- занимался переводом контрактов, договоров, дополнительных соглашений и других документов;

- сопровождал директора на встречах с иностранными клиентами и осуществлял синхронный и последовательный перевод;

- искал иностранных партнеров, в частности китайских производителей техники, металлокаркаса, металлоконструкций, красок и т.п.;

- планировал и согласовывал с директором условия поездки на Кантонскую выставку (самолет, класс, перелеты, остановка в отеле на время ожидания перелета, трансфер от аэропорта до отеля и назад и т.п.);

- сопровождал директора во время заграничной поездки в Китай, г. Гуанджоу на Кантонскую выставку;

- организовывал рабочий день директора (заказ такси, билетов на поезд, самолет);

- принимал звонки, отправлял и принимал факсы, копировал и сканировал документы;

- занимался поиском работников и назначением собеседований;

- занимался поиском необходимой информации для директора и работников фирмы и т.п.;

- исполнял обязанности переводчика, менеджера со сбыта и продажи, курьера, секретаря.

ООО "Эй. Джи. Эй. ФАУНДЕР-Украина" (торговое представительство Республики Камерун) в качестве секретаря-референта со знанием французского и английского языков (с 20.02.09 по 27.06.09).

Компания занимается продажей пиломатериалов из ценных пород африканского дерева, а также продажей зеленого кофе, какао бобов, специй и т.п.

В процессе работы:

- занимался переводом договоров и другой документации;

- сопровождал главу общества во время поездок в разные государственные организации г. Киева;

- организовывал рабочий день директора (заказ такси, билетов на поезд, самолет);

- занимался поиском необходимой информации для директора и работников фирмы и т.п.;

- принимал звонки, отправлял и принимал факсы, копировал и сканировал документы;

- исполнял обязанности переводчика, секретаря и курьера.

ООО "Эй. Джи. Эй. ФАУНДЕР" в качестве переводчика английского и французского языков (с 11.08.09 по сегодняшний день).

Компания занимается продажей пиломатериалов из ценных пород африканского дерева, а также продажей зеленого кофе, какао бобов, специй и т.п.

В процессе работы:

- занимаюсь переводом договоров и другой документации, переписки, переговоров он-лайн, и т.п.;

- осуществляю поиск необходимой информации для директора;

- исполняю обязанности переводчика.

ОБРАЗОВАНИЕ:

2003 - 2007 - Черкасский государственный технологический университет за специальностью "Прикладная лингвистика" с присвоением квалификации - "Бакалавр с филологии".

2007 - 2008 - Черкасский государственный технологический университет за специальностью " Прикладная лингвистика " с присвоением квалификации - "Лингвист - информатик, переводчик, преподаватель английского, французского, немецкого языков".