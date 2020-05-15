Монтаж видеороликов

Специалист по монтажу видеороликов опыт 2 года. Учился и учусь у грамотных профессионалов видеомонтажа. Изготовлю видеоролики любой сложности до 5-и минут: профессиональный видеомонтаж различной тематики, от самых простых до навороченных с шикарными спец эффектами, анимацией, цветокоррекцией, музыкой, текстами,а так же 2D и 3D и т.д. Материал может быть ваш (фото, видео, музыка, текст) или наши заготовки (футажи, фото, музыка, шейпы, тексты и т.д.. Всё найдем и сделаем, даже и не переживайте!) У меня много довольных клиентов, думаю, что и вы будете в их числе.Ждем вас, точно не пожалеете.