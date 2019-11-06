demakoalexander

Продвижение в instagram

Ваш SMM-менеджер для продвижения в instagram.

- Оформление профиля;

- Составление контент-плана;

- Копирайтинг, рерайтинг;

- Визуальное оформление, подбор стиля;

- Работа с фото и видео редакторами;

- Поиск и динамичное увеличение целевой аудитории;

- Подбор персональных хэштегов;

Любой тип рекламы:

- Масфолловинг и маслайкинг;

- Настройка таргетированной рекламы через fb

- Реклама у блоггеров

Грамотность, ответственность и своевременность выполнениязаказа без срыва сроков. На связи 24/7.

WhatsApp +79613144044.