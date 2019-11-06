demakoalexander

Продвижение в instagram
Ваш SMM-менеджер для продвижения в instagram.
- Оформление профиля;
- Составление контент-плана;
- Копирайтинг, рерайтинг;
- Визуальное оформление, подбор стиля;
- Работа с фото и видео редакторами;
- Поиск и динамичное увеличение целевой аудитории;
- Подбор персональных хэштегов;
Любой тип рекламы:
- Масфолловинг и маслайкинг;
- Настройка таргетированной рекламы через fb
- Реклама у блоггеров
Грамотность, ответственность и своевременность выполнениязаказа без срыва сроков. На связи 24/7.
WhatsApp +79613144044.
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