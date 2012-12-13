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Студия звукозаписи
-вокал
-реклама
-казуальные игры
-оригинальные и неповторимые ринг-тоны на сотовый телефон с использованием своего голоса и фантазии..
-аудио поздравления
-клипы(возможно с фото-видео съёмкой)
-авторская песня(возможна аранжировка)
-презентации(возможно с фото-видео съёмкой)
-музыкальное оформление вашего мероприятия
-креативное оформление вашего офиса, сайта, салона, магазина, и т.п., с использованием аудио и видео рекламы
-другое
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Портфолио
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