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Студия звукозаписи

-вокал

-реклама

-казуальные игры

-оригинальные и неповторимые ринг-тоны на сотовый телефон с использованием своего голоса и фантазии..

-аудио поздравления

-клипы(возможно с фото-видео съёмкой)

-авторская песня(возможна аранжировка)

-презентации(возможно с фото-видео съёмкой)

-музыкальное оформление вашего мероприятия

-креативное оформление вашего офиса, сайта, салона, магазина, и т.п., с использованием аудио и видео рекламы

-другое