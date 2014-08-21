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Бармак Алина
16 апреля 1992г
E-mail: [email protected]
Посещала Первые Киевские Государственные Курсы иностранных языков (английский язык).
Получила диплом по окончанию курсов разговорного английского языка Michael Gott International.
Работала в городской администрации в отделе по связям с общественностью. (Составление сообщений (коротких статей) для официального сайта Житомирской городской администрации)
Свободно владею украинским и русским языками, английским языком на разговорном уровне, на немецком языке разговариваю и перевожу со словарем.
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