Требуется создание и продвижение на первые строчки Яндекса + Гугла сайта кредитного брокера. Название компании: Эксперт Кредит Структура сайта: -Кредит под залог квартиры (Требования к недвижимости, Требования к заемщику, Причины отказа, Онлайн-заявка) -Кредит под залог коммерческой недвижимости (Требования к недвижимости, ...
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется продвижение сайта частной клиники. Ожидаемый результат: Топ 10 Яндекса. Сайт: www.leoclinic.ru (потребуется поисковая оптимизация сайта) Поисковые слова надо проанализировать и предложить. Жду Ваших предложений по стоимости и срокам. Предоплата в принципе возможна, но не приветствуется. Готовы работать через безопасную ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача несложная. Требуется сайт - доска объявлений для риэлторов. В нее будут по ряду параметров забиваться объявления по продаже недвижимости и по покупке недвижимости. Под каждое размещенное риэлтором объявление будет автоподбор. Например, я разместил объявление ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $400
Необходимо сверстать подробные формы внесения объекта в базу, поиска объектов по базе, а также вывод объектов листингом и подробнее о каждом объекте. Нетривиальность заключается в двух моментах: 1. Некоторые кнопки (radio или checkbox'ы) активируют или дезактивируют ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт16 лет назад
Это должен быть интернет магазин, но со всеми перечисленными в приложенном файле функциями. Предложения принимаются только со ссылками на уже реализованные подобные проекты, либо на реализованную часть описанного функционала. а также с указанием стоимости, за которую ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется программирование и верстка (дизайн в Photoshope наш) профессионального web-ресурса для риэлторов. ОБЯЗАТЕЛЬНО будем заключать договор с указанием суммы проекта, условия оплаты, сроков и неустоек за некорректное выполнение или выполнение не в срок. Для данного проекта ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Агентству недвижимости, специализируюшемуся на аренде, нужен сайт. Основные требования - не высокий бюджет, оригинальный дизайн, наличие базы данных по объектам и базы данных по нанимателям, поиск по этим базам + раздельное управление этими БД (запароленный ...Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт18 лет назад