Адаптивная верстка любой сложности! HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, PHP, Pixel Perfect, Bootstrap, Scss, Less, Gulp, Git, Figma, Adobe Photoshop, Ado

Почему стоит работать со мной 💪

Я всегда на связи

Любой заказ я делаю как для себя

Не беру заказ который я не смогу выполнить

Делаю все в срок, в основном даже раньше

Работаю один, не посредник и не студия

Работы в портфолио все мои, большая часть на моем хостинге

Умения

HTML

CSS / Sass / LESS

JavaScript / jQuery

Bootstrap

Gulp

PHP / MySQL

RedBeanPHP

Figma / Avocode

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Работа с SVG

CMS:

Wordpress

Textolite

Верстка:

Верстка под cms

Кроссбраузерная (IE 11, Opera, Safari, Chrome, Firefox)

Валидность W3C

Адаптивная (вплоть до 320px)

Красивая и качественная анимация

Чистый код с комментариями

PageSpeed в зеленой зоне

О работе

Составим вместе ТЗ, если есть необходимость

Деликатно отношусь даже к самым маленьким проектам

Если по каким-либо обстоятельствам я не успеваю вложиться в оговоренный срок, я сразу уведомлю вас (такое может случится, только в экстренных ситуациях), мне важна моя репутация, а вам - ваше время

Технологии, которые используются при разработке

Собственная GULP сборка

Препроцессор SCSS для работы с CSS

Работаю с любыми макетами в Figma, Photoshop, Ai и т.д.

При необходимости могу использовать GIT