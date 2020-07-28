demeja16

Никита Малкин demeja16

 
25 летРоссия/Казань
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Адаптивная верстка любой сложности! HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, PHP, Pixel Perfect, Bootstrap, Scss, Less, Gulp, Git, Figma, Adobe Photoshop, Ado

Почему стоит работать со мной 💪

Я всегда на связи

Любой заказ я делаю как для себя

Не беру заказ который я не смогу выполнить

Делаю все в срок, в основном даже раньше

Работаю один, не посредник и не студия 

Работы в портфолио все мои, большая часть на моем хостинге

Умения

  • HTML
  • CSS / Sass / LESS
  • JavaScript / jQuery
  • Bootstrap
  • Gulp
  • PHP / MySQL
  • RedBeanPHP
  • Figma / Avocode
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Работа с SVG
CMS: 

  • Wordpress
  • Textolite
Верстка: 

  • Верстка под cms
  • Кроссбраузерная (IE 11, Opera, Safari, Chrome, Firefox)
  • Валидность W3C
  • Адаптивная (вплоть до 320px)
  • Красивая и качественная анимация
  • Чистый код с комментариями
  • PageSpeed  в зеленой зоне
О работе

Составим вместе ТЗ, если есть необходимость

Деликатно отношусь даже к самым маленьким проектам

Если по каким-либо обстоятельствам я не успеваю вложиться в оговоренный срок, я сразу уведомлю вас (такое может случится, только в экстренных ситуациях), мне важна моя репутация, а вам - ваше время

Технологии, которые используются при разработке

Собственная GULP сборка

Препроцессор SCSS для работы с CSS

Работаю с любыми макетами в Figma, Photoshop, Ai и т.д.

При необходимости могу использовать GIT

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSBootstrapFigmajQuery