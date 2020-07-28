Почему стоит работать со мной 💪
Я всегда на связи
Любой заказ я делаю как для себя
Не беру заказ который я не смогу выполнить
Делаю все в срок, в основном даже раньше
Работаю один, не посредник и не студия
Работы в портфолио все мои, большая часть на моем хостинге
Умения
- HTML
- CSS / Sass / LESS
- JavaScript / jQuery
- Bootstrap
- Gulp
- PHP / MySQL
- RedBeanPHP
- Figma / Avocode
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Работа с SVG
- Wordpress
- Textolite
- Верстка под cms
- Кроссбраузерная (IE 11, Opera, Safari, Chrome, Firefox)
- Валидность W3C
- Адаптивная (вплоть до 320px)
- Красивая и качественная анимация
- Чистый код с комментариями
- PageSpeed в зеленой зоне
Составим вместе ТЗ, если есть необходимость
Деликатно отношусь даже к самым маленьким проектам
Если по каким-либо обстоятельствам я не успеваю вложиться в оговоренный срок, я сразу уведомлю вас (такое может случится, только в экстренных ситуациях), мне важна моя репутация, а вам - ваше время
Технологии, которые используются при разработке
Собственная GULP сборка
Препроцессор SCSS для работы с CSS
Работаю с любыми макетами в Figma, Photoshop, Ai и т.д.
При необходимости могу использовать GIT