Написание статей, переводы...

Уровень дохода: 25 000 руб. в месяц

Тип работы: Полный рабочий день

Место работы: Не имеет значения

Ф.И.О.: Дементьева Екатерина Викторовна

Телефон: (916) 2929023 (с 10 до 20)

Электронная почта: [email protected]

Личная информация

Город проживания: Москва

Район проживания: Мещанский

Ближайшее метро: Рижская

Образование: Высшее

Дата рождения: 8 декабря 1985 г. (24 года)

Пол: Женский

Семейное положение: Не замужем, детей нет

Опыт работы

Период работы: С января 2007 по июнь 2009 года

Должность: Секретарь (Частичная занятость)

В организации: ЗАО "Керамзит", г.Москва

Описание деятельности организации: Фирма занимается добычей и распространением стройматериалов (керамзита)

Должностные обязанности: Составление технической отчетности по оборудованию.

Образование

Учебное заведение: Московский государственный горный университет (Москва)

Дата окончания: Июнь 2010 года

Факультет: Автоматизированные ситстемы управления

Специальность: Инженер-систематехник

Форма обучения: Вечерняя

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Базовый

Компьютерные навыки: Пакет программ MS Office (Word, Excel, Power Point, Access, Visio, Outlook и др.) - опытный пользователь. Знание программ 1С: Предприятие 8.0, Arena, Gpss и т.д.

Дополнительная информация

Ключевые навыки и достижения: Написание статей в журналы. Выступление на научных конференциях МГГУ

Дополнительные сведения: Отсутствие вредных привычек, целеустремленность, быстрая обучаемость, коммуникабельность и т.д.

Занятия в свободное время: Психология, английский язык, спорт, музыка.