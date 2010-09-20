Уровень дохода: 25 000 руб. в месяц
Тип работы: Полный рабочий день
Место работы: Не имеет значения
Ф.И.О.: Дементьева Екатерина Викторовна
Телефон: (916) 2929023 (с 10 до 20)
Электронная почта: [email protected]
Личная информация
Город проживания: Москва
Район проживания: Мещанский
Ближайшее метро: Рижская
Образование: Высшее
Дата рождения: 8 декабря 1985 г. (24 года)
Пол: Женский
Семейное положение: Не замужем, детей нет
Опыт работы
Период работы: С января 2007 по июнь 2009 года
Должность: Секретарь (Частичная занятость)
В организации: ЗАО "Керамзит", г.Москва
Описание деятельности организации: Фирма занимается добычей и распространением стройматериалов (керамзита)
Должностные обязанности: Составление технической отчетности по оборудованию.
Образование
Учебное заведение: Московский государственный горный университет (Москва)
Дата окончания: Июнь 2010 года
Факультет: Автоматизированные ситстемы управления
Специальность: Инженер-систематехник
Форма обучения: Вечерняя
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Базовый
Компьютерные навыки: Пакет программ MS Office (Word, Excel, Power Point, Access, Visio, Outlook и др.) - опытный пользователь. Знание программ 1С: Предприятие 8.0, Arena, Gpss и т.д.
Дополнительная информация
Ключевые навыки и достижения: Написание статей в журналы. Выступление на научных конференциях МГГУ
Дополнительные сведения: Отсутствие вредных привычек, целеустремленность, быстрая обучаемость, коммуникабельность и т.д.
Занятия в свободное время: Психология, английский язык, спорт, музыка.