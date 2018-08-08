Привет! Моя команда занимается профессиональной разработкой сайтов, чат-ботов и продвижением в социальных сетях. У нас большой опыт и много кейсов :)
Чем я могу быть полезен:
- Разработка сайтов любой сложности (От обыкновенных лендингов до масштабных сервисов)
- Разработка чат-ботов любой сложности (От обычных информационных ботов до ботов, напрямую связанных с технологией блокчейн)
- SMM-продвижение (Маркетинг в социальных сетях)
Почему мы?
У нас низкие цены за счет того, что мы находимся в регионе. При этом качество лучшего уровня, а скорость разработки вас приятно удивит :)
У нас много кейсов, большой опыт работы.
Гарантии - можем заключить договор.
На связи 24/7. Телеграм, ВК, Вотсап, Вайбер, Скайп.
Действие аккаунта приостановлено!
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$35/час
от $85от 3 часов
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