Функциональное/Регрессивное/Usability тестирование ПО/Игр/Мобильных приложений

Январь 2013 — по настоящее время 2 года 1 месяц

ООО "Контекстно"Москва

Тестировщик (удаленная работа)

• Проводил комплексное тестирование различных сайтов, разрабатываемых веб-студией на всех браузерах и мобильных платформах.

Сентябрь 2013 —октябрь 20132 месяца

TenkoFXКалининград, tenkofx.com/ru/

Тестировщик

• Проводил комплексное тестирование всей функциональности веб-приложений и торгового терминала;

• Составление полного подробного отчета о тестировании;

Май 2012 — июль 20131 год 3 месяца

ООО "Феленасофт" Калининград, felenasot.com/ru

Инженер-тестировщик

• Администрирование веб-приложений для медицинской информационной системы на базе PACS и RIS;

• Мониторинг баз данных и состояния серверов через Zabbix.

• Функциональное, регрессивное, usability тестирование.

• Написание тест-планов и тикетов через баг-трекер trac. ( На русском и английском языках)

• Написание тест-кейсов и автоматизация регрессивного тестирования с помощью Selenium IDE.

• Участие в техническом обсуждении функциональности, багов, решения проблем.

• Ведение профессиональной переписки на английском языке с заказчиком.

• Самостоятельное тестирование на проникновение веб-приложений на серверах.

Достижения:

• Внедрена система автоматизированного регрессивного тестирования основной функциональности веб-приложений на различных серверах;

• Проведено комплексное тестирование безопасности серверов и веб-приложений.

Ключевые навыки:

Функциональное тестирование, Регрессивное тестирование, Usability, iOS, Android, Desktop, Unix и python scripting, Firebug, тест дизайн, разработка тестовой документации (тест планы, тест-кейсы, чек-листы), технический английский, тестирование верстки, тестирование на проникновение (начальный уровень)

Дополнительная информация:

• Английский язык – читаю профессиональную литературу, смотрю видео-курсы;

• Права категории B, личный автомобиль;

• Проходил военную службу по призыву с 14.11.2013 по 14.11.2014. "Специальное подразделение морской пехоты по охране и обороне штаба Балтийского флота" в/ч 77165.

• Отсутствие вредных привычек

• Наличие PC, Android 2.2, 4.2, Ipad и Iphone 5 и 4S (IOS 7.1 и 8.1)

Личные качества:

• Ответственность, внимание к деталям, коммуникабельность, вера в свою силы, любознательность, желание учиться и самосовершенствоваться.