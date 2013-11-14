Январь 2013 — по настоящее время 2 года 1 месяц
ООО "Контекстно"Москва
Тестировщик (удаленная работа)
• Проводил комплексное тестирование различных сайтов, разрабатываемых веб-студией на всех браузерах и мобильных платформах.
Сентябрь 2013 —октябрь 20132 месяца
TenkoFXКалининград, tenkofx.com/ru/
Тестировщик
• Проводил комплексное тестирование всей функциональности веб-приложений и торгового терминала;
• Составление полного подробного отчета о тестировании;
Май 2012 — июль 20131 год 3 месяца
ООО "Феленасофт" Калининград, felenasot.com/ru
Инженер-тестировщик
• Администрирование веб-приложений для медицинской информационной системы на базе PACS и RIS;
• Мониторинг баз данных и состояния серверов через Zabbix.
• Функциональное, регрессивное, usability тестирование.
• Написание тест-планов и тикетов через баг-трекер trac. ( На русском и английском языках)
• Написание тест-кейсов и автоматизация регрессивного тестирования с помощью Selenium IDE.
• Участие в техническом обсуждении функциональности, багов, решения проблем.
• Ведение профессиональной переписки на английском языке с заказчиком.
• Самостоятельное тестирование на проникновение веб-приложений на серверах.
Достижения:
• Внедрена система автоматизированного регрессивного тестирования основной функциональности веб-приложений на различных серверах;
• Проведено комплексное тестирование безопасности серверов и веб-приложений.
Ключевые навыки:
Функциональное тестирование, Регрессивное тестирование, Usability, iOS, Android, Desktop, Unix и python scripting, Firebug, тест дизайн, разработка тестовой документации (тест планы, тест-кейсы, чек-листы), технический английский, тестирование верстки, тестирование на проникновение (начальный уровень)
Дополнительная информация:
• Английский язык – читаю профессиональную литературу, смотрю видео-курсы;
• Права категории B, личный автомобиль;
• Проходил военную службу по призыву с 14.11.2013 по 14.11.2014. "Специальное подразделение морской пехоты по охране и обороне штаба Балтийского флота" в/ч 77165.
• Отсутствие вредных привычек
• Наличие PC, Android 2.2, 4.2, Ipad и Iphone 5 и 4S (IOS 7.1 и 8.1)
Личные качества:
• Ответственность, внимание к деталям, коммуникабельность, вера в свою силы, любознательность, желание учиться и самосовершенствоваться.