Abilities:

Languages and technologies:

HTML, xHTML, dHTML, DOM (w3c) (IE/Mozilla for the most part)

CFML, XML, XSL

VRML

XUL, HTA

VBS, JavaScript (brainbench master javascript programmer; ID: 4026373)

PHP (Common libs, Pear libraries, Smarty etc etc), Perl

C/C++, Pascal (Delphi)

Java (JSP, Servlets, JavaBeans, hibernate, struts, Custor etc), JavaCC, Ant

ASP,

.NET framework, ASP.NET, C#, .net libs (smattering), NHibernate

AJAX Technologies

Databases:

mySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle

(SQL, stored procedures, PL/SQL, T-SQL, optimizing queries)

Access

Application Servers:

Resin, jBoss, Orion, WebLogic

WebSphere (smattering)

HTTP Servers:

Apache

Developing modules with Perl and C (smattering)

Project designing and methods:

UML (smattering)

Pattern Programming

XP

Other

CVS, SVN