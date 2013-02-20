Опыт тесирования:

- Desktop приложение

- плагин для Office приложения

- Web приложение

- iOS приложение

Виды тестирования:

- Функциональное

- Регрессионное

- Тестирование совсместимости

- кросс-платформенное тестирование (Windows, Mac OC)

- кросс-браузерное тестирование( IE 7, IE 8, IE 9, Opera, Firefox, Safari, Chrome, любой другой)

- мобильное тестирование (тестирование на разных разрешениях экрана, тестирование приложения на разных скоростях)

Отчеты:

- Jira, TeamTrack ( либо любая другая баг трекинговая система)

- умение писать тест-кейсы, чек-листы, баг репорты или любые другие отчеты, которые предпочитают заказчики

- умение писать тест-планы, составлять план тестирование

- обработка документации

Языки:

- Русский (родной язык)

- Англ. (upper intermediate)

- Испанский (средний)

- Польский (начальный уровень)

Другое:

- Начальные Знания QTP

- Владение Soup UI

- Базовые знания SQL, ООП