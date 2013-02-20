Опыт тесирования:
- Desktop приложение
- плагин для Office приложения
- Web приложение
- iOS приложение
Виды тестирования:
- Функциональное
- Регрессионное
- Тестирование совсместимости
- кросс-платформенное тестирование (Windows, Mac OC)
- кросс-браузерное тестирование( IE 7, IE 8, IE 9, Opera, Firefox, Safari, Chrome, любой другой)
- мобильное тестирование (тестирование на разных разрешениях экрана, тестирование приложения на разных скоростях)
Отчеты:
- Jira, TeamTrack ( либо любая другая баг трекинговая система)
- умение писать тест-кейсы, чек-листы, баг репорты или любые другие отчеты, которые предпочитают заказчики
- умение писать тест-планы, составлять план тестирование
- обработка документации
Языки:
- Русский (родной язык)
- Англ. (upper intermediate)
- Испанский (средний)
- Польский (начальный уровень)
Другое:
- Начальные Знания QTP
- Владение Soup UI
- Базовые знания SQL, ООП