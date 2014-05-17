demin-anatoliy

Услуги в области видеопроизводства(видеомонтаж,графика,оцифровка)

Предлагаю услуги в области постпродакшн видео.

Мой стаж на тв и продакшн студиях- 8 лет.Образование :Режиссер тв кино и мультимедиа+Режиссерский курс в школе ТВ "Останкино"+Моушн дизайнер(школа компьютерной графики "SCREAMSCHOOL )

Мое оборудование:

Mac PRO 4.1 (2x Intel xeon 8 ядер,16 ГБ ОЗУ,2x Radion HD 5770 ,4х HDD =3 ТВ),данная рабочая станция позволяет решать задачи любой сложности)

Мои Услуги:

-Профессиональный видеомонтаж любого материала, от ТВ,кино проектов до домашнего видео,сценарный и монтажный пв проф редакторахлан,стиль монтажа,создание графики обговаривается отдельно

-Создание графического оформления (2D,3D композитинг)

-Слайд шоу из ваших фото от 1500 рублей.(до 50 фотогафий)

Монтаж мероприятий,конференций,праздников от 1000 рублей

Создание промо,Свадебных,реламных роликов от 5000 рублей.

Создание анимационного ролика от 3500 тыс рублей.

Оцифровка VHS(всех типов),запись Mini dv и профессиональных форматов от 300 рублей за час исходного материала

и другие услуги.

Обращайтесь,буду рад Вам помочь!