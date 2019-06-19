Любые тех.работы с CMS WordPress: верстка, плагины, локализация, перенос.

Добро пожаловать на мою страницу!

Вниманию заказчиков: данный человек - мошенник: https://vk.com/zzzghikarl. Это не моя страница, прошу быть внимательными!

В связи с многочисленными вопросами:

Хостинг рекомендую этот: beget.com

Домены можно покупать там же, т.к. он является самостоятельным регистратором.﻿

Личные данные:

ФИО: Дёмин Алексей Иванович



Дата рождения: 17 апреля 1990г



﻿Специальность: Программная инженерия, web-специализация, cms



Дополнительная специализация: SEO\SMM



Место жительства: г. Киев

понедельник — суббота 11:00–22:00 (Киев). При срочности или личной договоренности возможна работа вне графика (ночные часы, воскресенье).

:Профессиональные навыки - cоздание сайтов под ключ любой сложности:

визитки

современные портфолио

представительские

каталоги

интернет-магазины

порталы Сотрудничаю с профессиональным иллюстратором Сотрудничаю с копирайтерскими командами по оптовым ценам Верстка: Верстка новых шаблонов с .psd интеграция готовой верстки в WordPress работа с готовыми шаблонами блочная / фиксированная вёрстка аккуратный, логичный, продуманный, комментируемый код кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 8.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+)

Дополнительно:

разработка плагинов, установка и настройка готовых

услуги по постоянному тех. обслуживанию ресурсов-наполнение сайтов на WordPress



Низкобюджетные проекты (до 150 usd): 50% предоплаты; 50% оплаты после приемки\передачи работ.



Среднебюджетные проекты (от 150 до 400 usd):

30% начало работ;



﻿30% после выполнения половины работ;



40% после приемки\передачи работ.

Высокобюджетные проекты (от 400 usd):

﻿20% начало работ;



﻿дальнейшая оплата – поэтапная.





WebMoney (WMZ, WMR, WMU)

Карта Приват﻿

Карта Монобанк

QIWI



К выполнению каждого полученного проекта подхожу с полной ответственностью;

С каждым проектом работаю индивидуально, без других исполнителей;

Всегда гарантирую строгое соблюдение сроков и высокое качество работы;

Все исходники предоставляются заказчику, при необходимости составляю краткое руководство по использованию ресурсов;

Всегда нахожусь на связи, отвечаю на любые вопросы, возникшие после сдачи проекта;

Разумные, обоснованные цены;

Отчетная документация, работа по договору, через гаранта или безопасную сделку (по договоренности).



Если Вас все устраивает в предоставленной выше информации или у Вас возникли какие либо вопросы (предложения) — смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной!

Для оперативности и экономии времени — пожалуйста высылайте макеты на почту. Отвечу в течении 10 минут.