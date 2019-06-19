demin_cn

Демин Алексей demin_cn

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Любые тех.работы с CMS WordPress: верстка, плагины, локализация, перенос.

Добро пожаловать на мою страницу!

Вниманию заказчиков: данный человек - мошенник: https://vk.com/zzzghikarl. Это не моя страница, прошу быть внимательными!

В связи с многочисленными вопросами:

  • Хостинг рекомендую этот: beget.com
  • Домены можно покупать там же, т.к. он является самостоятельным регистратором.﻿
Личные данные:

    • ФИО: Дёмин Алексей Иванович
    • Дата рождения: 17 апреля 1990г
    • ﻿Специальность: Программная инженерия, web-специализация, cms
    • Дополнительная специализация: SEO\SMM
    • Место жительства: г. Киев
График работы: понедельник — суббота 11:00–22:00 (Киев). При срочности или личной договоренности возможна работа вне графика (ночные часы, воскресенье).

:Профессиональные навыки -  cоздание сайтов под ключ любой сложности:

  • визитки
  • современные портфолио
  • представительские
  • каталоги
  • интернет-магазины
  • порталы
    • Сотрудничаю с профессиональным иллюстратором
    • Сотрудничаю с копирайтерскими командами по оптовым ценам

    Верстка:
    • Верстка новых шаблонов с .psd
    • интеграция готовой верстки в WordPress
    • работа с готовыми шаблонами
    • блочная / фиксированная вёрстка
    • аккуратный, логичный, продуманный, комментируемый код
    • кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 8.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+)
  • Дополнительно:
  • разработка плагинов, установка и настройка готовых
  • услуги по постоянному тех. обслуживанию ресурсов-наполнение сайтов на WordPress
Принцип работы:(По личной договоренности способ оплаты может изменяться для обоюдного удобства)
  • Низкобюджетные проекты (до 150 usd):
    • 50% предоплаты;
    • 50% оплаты после приемки\передачи работ.
  • Среднебюджетные проекты (от 150 до 400 usd):
    • 30% начало работ;
    • ﻿30% после выполнения половины работ;
    • 40% после приемки\передачи работ.
  • Высокобюджетные проекты (от 400 usd):
    • ﻿20% начало работ;
    • ﻿дальнейшая оплата – поэтапная.
:Варианты оплаты:
  • WebMoney (WMZ, WMR, WMU)
  • Карта Приват﻿
  • Карта Монобанк
  • QIWI
    Почему именно я?
    • К выполнению каждого полученного проекта подхожу с полной ответственностью;
    • С каждым проектом работаю индивидуально, без других исполнителей;
    • Всегда гарантирую строгое соблюдение сроков и высокое качество работы;
    • Все исходники предоставляются заказчику, при необходимости составляю краткое руководство по использованию ресурсов;
    • Всегда нахожусь на связи, отвечаю на любые вопросы, возникшие после сдачи проекта;
    • Разумные, обоснованные цены;
    • Отчетная документация, работа по договору, через гаранта или безопасную сделку (по договоренности).
    :УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Если Вас все устраивает в предоставленной выше информации или у Вас возникли какие либо вопросы (предложения) — смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной!

    Для оперативности и экономии времени — пожалуйста высылайте макеты на почту. Отвечу в течении 10 минут.