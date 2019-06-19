Любые тех.работы с CMS WordPress: верстка, плагины, локализация, перенос.
Добро пожаловать на мою страницу!
Вниманию заказчиков: данный человек - мошенник: https://vk.com/zzzghikarl. Это не моя страница, прошу быть внимательными!
В связи с многочисленными вопросами:
- Хостинг рекомендую этот: beget.com
- Домены можно покупать там же, т.к. он является самостоятельным регистратором.
- ФИО: Дёмин Алексей Иванович
- Дата рождения: 17 апреля 1990г
- Специальность: Программная инженерия, web-специализация, cms
- Дополнительная специализация: SEO\SMM
- Место жительства: г. Киев
:Профессиональные навыки - cоздание сайтов под ключ любой сложности:
- визитки
- современные портфолио
- представительские
- каталоги
- интернет-магазины
- порталы
- Сотрудничаю с профессиональным иллюстратором
- Сотрудничаю с копирайтерскими командами по оптовым ценам
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- Верстка новых шаблонов с .psd
- интеграция готовой верстки в WordPress
- работа с готовыми шаблонами
- блочная / фиксированная вёрстка
- аккуратный, логичный, продуманный, комментируемый код
- кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 8.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+)
- Дополнительно:
- разработка плагинов, установка и настройка готовых
- услуги по постоянному тех. обслуживанию ресурсов-наполнение сайтов на WordPress
- Низкобюджетные проекты (до 150 usd):
- 50% предоплаты;
- 50% оплаты после приемки\передачи работ.
- Среднебюджетные проекты (от 150 до 400 usd):
- 30% начало работ;
- 30% после выполнения половины работ;
- 40% после приемки\передачи работ.
- Высокобюджетные проекты (от 400 usd):
- 20% начало работ;
- дальнейшая оплата – поэтапная.
- WebMoney (WMZ, WMR, WMU)
- Карта Приват
- Карта Монобанк
- QIWI
- К выполнению каждого полученного проекта подхожу с полной ответственностью;
- С каждым проектом работаю индивидуально, без других исполнителей;
- Всегда гарантирую строгое соблюдение сроков и высокое качество работы;
- Все исходники предоставляются заказчику, при необходимости составляю краткое руководство по использованию ресурсов;
- Всегда нахожусь на связи, отвечаю на любые вопросы, возникшие после сдачи проекта;
- Разумные, обоснованные цены;
- Отчетная документация, работа по договору, через гаранта или безопасную сделку (по договоренности).
Для оперативности и экономии времени — пожалуйста высылайте макеты на почту. Отвечу в течении 10 минут.