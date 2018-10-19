Настройка рекламы в РСЯ, аудит сайта

Здравствуйте!Меня зовут Людмила!

Я начинающий специалист в рекламной Сети Яндекса, РСЯ. Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", и готова вам настроить проект на выгодных условиях и получить от Вас только честный и объективный отзыв о моей работе.

От Вас нужна только оплата рекламной кампании Яндекс.

Перед настройкой рекламной кампании я бесплатно проведу аудит вашего сайта.

Если нужно, могу провести только аудит сайта.

Готова обсудить детальнее.