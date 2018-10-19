deminac

Людмила deminac

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Настройка рекламы в РСЯ, аудит сайта

Здравствуйте!Меня зовут Людмила! 

Я начинающий специалист в рекламной Сети Яндекса, РСЯ. Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", и готова вам настроить проект на выгодных условиях и получить от Вас только честный и объективный отзыв о моей работе. 

От Вас нужна только оплата рекламной кампании Яндекс. 

Перед настройкой рекламной кампании я бесплатно проведу аудит вашего сайта. 

Если нужно, могу провести только аудит сайта. 

Готова обсудить детальнее.