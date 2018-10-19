Настройка рекламы в РСЯ, аудит сайта
Здравствуйте!Меня зовут Людмила!
Я начинающий специалист в рекламной Сети Яндекса, РСЯ. Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", и готова вам настроить проект на выгодных условиях и получить от Вас только честный и объективный отзыв о моей работе.
От Вас нужна только оплата рекламной кампании Яндекс.
Перед настройкой рекламной кампании я бесплатно проведу аудит вашего сайта.
Если нужно, могу провести только аудит сайта.
Готова обсудить детальнее.
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