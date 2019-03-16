deminarrt

Артем Сергеев deminarrt

 
46 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$280
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
deeaero
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$280
10 баллов
3 года назад
Перенести дизайн из Фотошопа в Фигма или Адобе хд
Были небольшие задержки с обратной связью, но ничего существенного. В целом сотрудничеством остался доволен.
Спасибо за чистую и качественную работу!
Ответный отзыв
deeaero
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
4 года назад
Заверстать имеющийся дизайн
Все было супер! Коммуникация на высоте, оплата в срок!
В очередной раз все отлично. Буду рекомендовать Владислава своим друзьям и знакомым!!
Ответный отзыв
deeaero
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
4 года назад
Интернет-магазин одежды
Было очень приятно работать, как с Артемом, так и с другими участниками его команды. Очень грамотный заказчик, заинтересованный в успехе своего продукта!
Работа выполнена успешно! Все остались довольны. Рекомендую Влада, как профессионала знающего свое дело. Продолжим работать в дельнейшем.
Ответный отзыв
deeaero
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$400
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта по продаже автозапчастей
Интересный проект, адекватный заказчик, с которым было очень приятно работать!
Спасибо огромное за проделанную работу! Извиняюсь за столь поздний отзыв! Все было сделано качественно и в сроки, без каких-либо нареканий! Сайт работает и уже приносит доход! На данный момент есть потребность в новом проекте! Буду очень рад поработать вновь!
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