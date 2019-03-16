Спасибо огромное за проделанную работу! Извиняюсь за столь поздний отзыв! Все было сделано качественно и в сроки, без каких-либо нареканий! Сайт работает и уже приносит доход! На данный момент есть потребность в новом проекте! Буду очень рад поработать вновь!