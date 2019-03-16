$280
Нужно перенести текущий дизайн, который в фотошопе в современный редактор и также доработать его ux, сделать удобнее
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Нужно перенести текущий дизайн, который в фотошопе в современный редактор и также доработать его ux, сделать удобнее
Необходимо сверстать дизайн, который вы разработали ранее.
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