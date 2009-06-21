Яндекс ругается на наличие вредоносного кода на сайте. Его сообщение: "В настоящее время при заходе на сайт через браузер Opera Mobile происходит перенаправление на вредоносную цель pda.qwertysoft.biz . Обращаю Ваше внимание, ...
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- Тестирование сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно разобраться в кодах, исправить функционал (некоторые функции неправильно работают), исправить десяток багов, оптимизировать код (снизить нагрузку на сервер), добиться стабильной работы без сбоев. Оплата по факту через безопасную сделку.Цена Ваша, но без авансов, 2 ...Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужен аук под ключ. функционал полность гагеновский + добавить несколько функций + подключить платежные системы по максимуму. Дизайн есть... оплата через безопасную сделку либо по усмотрению исполнителя любая форма оплаты, но только после полного ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1000
10 баллов
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