demjan72

Дмитрий demjan72

 
53 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Найти и удалить вредоносный код

    Яндекс ругается на наличие вредоносного кода на сайте. Его сообщение: "В настоящее время при заходе на сайт через браузер Opera Mobile происходит перенаправление на вредоносную цель pda.qwertysoft.biz . Обращаю Ваше внимание, ...

    Тестирование сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скандинавский аукцион (доработка)

    Нужно разобраться в кодах, исправить функционал (некоторые функции неправильно работают), исправить десяток багов, оптимизировать код (снизить нагрузку на сервер), добиться стабильной работы без сбоев. Оплата по факту через безопасную сделку.Цена Ваша, но без авансов, 2 ...

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скандинавский аукцион.

    $1000

    Нужен аук под ключ. функционал полность гагеновский + добавить несколько функций + подключить платежные системы по максимуму. Дизайн есть... оплата через безопасную сделку либо по усмотрению исполнителя любая форма оплаты, но только после полного ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1000
10 баллов
16 лет назад
Скандинавский аукцион.
Один из самых моих лучших заказчиков. Спокойно и доходчиво объяснял тонкости, пока я не вошел в курс дела. Был заинтересован в результате, и лишний раз не торопил. Рекомендую!
Отличная работа! Мастер своего дела! Все что хотел - сделал быстро и качественно. Всегда в сети, любой вопрос решается очень быстро. Очень доволен сотрудничеством. Настоящий профи! Рекомендую.
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