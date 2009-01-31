Максимочкина Ольга (demona) Программист

ФИО: Максимочкина Ольга Вячеславовна.

Место жительства: Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти

Телефон: сот. 89276116171.

E-mail: [email protected], [email protected]

ICQ: 456737357

mail-agent: [email protected]

Дата и место рождения: 19.01.1984г., Самарская область, г.Тольятти.

Гражданство: Российская Федерация.

Семейное положение: не замужем, детей нет.

Образование: высшее. Окончила Тольяттинский Государственный Университет Сервиса по специальности «Прикладная информатика (в экономике)», специализация "Информационные технологии в бухучете и аудите"

Год поступления 2001, год окончания 2006.

Места работы:

ноябрь 2005г. - январь 2007г. ООО РИЦ "ПалладаКонсультант", должность: сервисный инженер, обязанности: установка и сопровождение СПС "Консультант+", работа с пользователями (консультирование, обучение).

февраль 2007г. - сентябрь 2008г. ОАО «Азотреммаш» , должность: программист 1С, обязанности: сопровождение 1С:Бухгалтерия 7.7, 1С:Зарплата и кадры 7.7 (редактирование конфигураций, обновление, работа с пользователями, участие в сдаче квартальной и годовой отчетности).

На данный момент работаю на себя: ремонтирую компьютеры, обслуживаю различное ПО.

Профессиональная характеристика:

работаю со следующим программным обеспечением в качестве пользователя: полностью MS Office, СПС «КонсульантПлюс» Photo Shop, Corel Draw, браузеры Internet Explorer и Opera, 1C, Налогоплательщик ЮЛ, Налогоплательщик, тестеры деклараций…

умею работать с СУБД MS Access, InterBase, MS SQL-Server;

опыт разработки приложений в среде Delphi (язык программирования Object Pascal)

разработка приложений с использованием Internet/Intranet технологий на языках HTML, JavaScript, VBScript, знание CSS, немного знаю PHP;

опыт создания новых конфигураций в 1С и редактирования существующих, обновление нетиповых конфигураций;

разработка модели данных по методологии IDEF1X c использованием программного продукта Erwin;

разработка моделей процессов «как есть» и «как должно быть» по методологии IDEF0 с использованием программного продукта Bpwin;

установка различного программного обеспечения (ОС MS Windows, MS Office);

знание основ бухгалтерского учета;

умению работать с первичной учетной документацией по всем направлениям бухгалтерского учета;

знанию основы управленческого учета и финансового анализа деятельности предприятия.

Практические навыки по начислению заработной платы от ввода первичной учетной документации до сдачи годовой отчетности в органы ИМНС и ПФР.

Личные характеристики: целеустремленность, ответственность, обучаемость, коммуникабельность