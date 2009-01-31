ФИО: Максимочкина Ольга Вячеславовна.
Место жительства: Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти
Телефон: сот. 89276116171.
E-mail: [email protected], [email protected]
ICQ: 456737357
mail-agent: [email protected]
Дата и место рождения: 19.01.1984г., Самарская область, г.Тольятти.
Гражданство: Российская Федерация.
Семейное положение: не замужем, детей нет.
Образование: высшее. Окончила Тольяттинский Государственный Университет Сервиса по специальности «Прикладная информатика (в экономике)», специализация "Информационные технологии в бухучете и аудите"
Год поступления 2001, год окончания 2006.
Места работы:
ноябрь 2005г. - январь 2007г. ООО РИЦ "ПалладаКонсультант", должность: сервисный инженер, обязанности: установка и сопровождение СПС "Консультант+", работа с пользователями (консультирование, обучение).
февраль 2007г. - сентябрь 2008г. ОАО «Азотреммаш» , должность: программист 1С, обязанности: сопровождение 1С:Бухгалтерия 7.7, 1С:Зарплата и кадры 7.7 (редактирование конфигураций, обновление, работа с пользователями, участие в сдаче квартальной и годовой отчетности).
На данный момент работаю на себя: ремонтирую компьютеры, обслуживаю различное ПО.
Профессиональная характеристика:
работаю со следующим программным обеспечением в качестве пользователя: полностью MS Office, СПС «КонсульантПлюс» Photo Shop, Corel Draw, браузеры Internet Explorer и Opera, 1C, Налогоплательщик ЮЛ, Налогоплательщик, тестеры деклараций…
умею работать с СУБД MS Access, InterBase, MS SQL-Server;
опыт разработки приложений в среде Delphi (язык программирования Object Pascal)
разработка приложений с использованием Internet/Intranet технологий на языках HTML, JavaScript, VBScript, знание CSS, немного знаю PHP;
опыт создания новых конфигураций в 1С и редактирования существующих, обновление нетиповых конфигураций;
разработка модели данных по методологии IDEF1X c использованием программного продукта Erwin;
разработка моделей процессов «как есть» и «как должно быть» по методологии IDEF0 с использованием программного продукта Bpwin;
установка различного программного обеспечения (ОС MS Windows, MS Office);
знание основ бухгалтерского учета;
умению работать с первичной учетной документацией по всем направлениям бухгалтерского учета;
знанию основы управленческого учета и финансового анализа деятельности предприятия.
Практические навыки по начислению заработной платы от ввода первичной учетной документации до сдачи годовой отчетности в органы ИМНС и ПФР.
Личные характеристики: целеустремленность, ответственность, обучаемость, коммуникабельность
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