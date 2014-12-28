Java, C/C++, SQL/MySQL, FoxPro, php, алгоритмы, высшая математика
Быстрое, качественное решение любых вопросов по Java, C/C++, SQL/MySQL, FoxPro, php, алгоритмизации, высшей математике
Белорусский государственный университет, Механико-математический факультет. Красный диплом.
Опыт работы по всем указанным направлениям.
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$1/час
от $30
#180
Прикладное ПО
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$5/час
от $20
#280
Редактирование и Корректура
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$1/час
от $10
#677
Наполнение сайтов
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$5/час
от $30
#1178
Копирайтинг
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от $10
#2390