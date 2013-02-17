demontv82

Дмитрий demontv82

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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Отзывы заказчиков

maddimon
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Статьи по покеру
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Нужно 8 статей - строительная тематика
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
0 баллов
12 лет назад
Курсовая работа
Можно было поставить минус то поставила бы. Работу не выполнил. Все кормил завтраками. Касательно оплаты,так это мы все просим вовремя. оплатила ему часть за 1 главу работы 1500 рублей.Если посмотреть на эту часть то просто со слезами не взглянуть. Отписалась что бы не тянул время что бы приступал ко второй части как правило все равно доработки требуют в данных работах. И до сих пор.......... работа пи шиться. Прошу вернуть оплату так как работа не выполнена. Советую всем не связываться с этим человеком. Только одни обещания.
Betdiscover
Кулик 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Нужно локализовать сайт. Тематика Футбол
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lord13
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
$35
0 баллов
12 лет назад
Дописать курсовую
Работу сделал неудовлетворительно. на связь не выходит уже неделю, игнорирует мои замечания о недоделках в курсовой.
Заказчик г.. скинул ему, все прочел, сказал гуд, перекинул деньги и потом понеслось - чтобы убрать 2-3 символа он заставляет меня стирать их, и каждый раз снова и снова скидать ему на имейл. Если ты читаешь, то нажать бекспейс можно и самому, а не напрягать других. при этом прочитав работу он сказал что все нормально, а потом начал кидать предьявы. не рекомендую.
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