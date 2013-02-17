Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
0 баллов
12 лет назад
Можно было поставить минус то поставила бы. Работу не выполнил. Все кормил завтраками. Касательно оплаты,так это мы все просим вовремя. оплатила ему часть за 1 главу работы 1500 рублей.Если посмотреть на эту часть то просто со слезами не взглянуть. Отписалась что бы не тянул время что бы приступал ко второй части как правило все равно доработки требуют в данных работах. И до сих пор.......... работа пи шиться. Прошу вернуть оплату так как работа не выполнена. Советую всем не связываться с этим человеком. Только одни обещания.
$60
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$35
0 баллов
12 лет назад
Работу сделал неудовлетворительно. на связь не выходит уже неделю, игнорирует мои замечания о недоделках в курсовой.
Ответный отзыв
Заказчик г.. скинул ему, все прочел, сказал гуд, перекинул деньги и потом понеслось - чтобы убрать 2-3 символа он заставляет меня стирать их, и каждый раз снова и снова скидать ему на имейл. Если ты читаешь, то нажать бекспейс можно и самому, а не напрягать других. при этом прочитав работу он сказал что все нормально, а потом начал кидать предьявы. не рекомендую.