Про100 лучший в своём деле! Результат Вас удивит!
Нужна помощь? Вы обратились точно по адресу!!!
Меня зовут Денис и я с радостью помогу Вам в любом деле!!!
Немножко о себе:
Свободно владею иностранными языками, такими как: английский, немецкий, французский, испанский. Но на этом я не останавливаюсь, и каждый день совершенствую знания других языков.
Имею огромный опыт работы в переводе текстов, наборе текстов, редактированию текстов и проверке их на уникальность.
Также имею хороший опыт в написанию статьей строго по теме, все только самое нужное и актуальное.
Имею довольно долгий опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.
Свою работу я делаю качественно и в кратчайшие сроки. Цены не кусаются :-)
Буду рад сотрудничеству.