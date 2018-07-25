Здравствуйте,меня зовут Денис, можно просто - Den. Люблю решать сложные задачи.
Занимаюсь:
веб программирование / скрипты
верстка сайтов любой сложности (от визитки, лендингов до интернет-магазинов)
натяжка верстки на CMS, интернет-магазины (wordpress + woocommerce)
создание сайта под Ваши требования
дизайн
Навыки:
дизайн/ Графика: Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Corel Draw
программирование: PHP5 / Ajax / JavaScript
работа с базой данных: MySQL / MsSQL /Oracle
верстка: HTML5+CSS3 / HTML4.01+CSS2 /XHTML+CSS2
сценарии на странице: jQuery / Node.js
мобильнаяверстка
Система управления контентом:
OpenCart/ ocStore / Joomla / WordPress /OS-class
Drupal /SMF / phpBB / VamShop / modx-revolution
СамописныеCMS
Гарантирую:
соблюдение сроков.
качественную работу.
Оплата:
работаю пока по низким ценам и по 30%предоплате
способы оплаты - приват, webmoney,WesternUnion. денежный перевод
Обращайтесь,всегда рад сотрудничеству!