Создаю сайты "с нуля / под ключ"

Здравствуйте,меня зовут Денис, можно просто - Den. Люблю решать сложные задачи.

Занимаюсь:

веб программирование / скрипты

верстка сайтов любой сложности (от визитки, лендингов до интернет-магазинов)

натяжка верстки на CMS, интернет-магазины (wordpress + woocommerce)

создание сайта под Ваши требования

дизайн

Навыки:

дизайн/ Графика: Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Corel Draw

программирование: PHP5 / Ajax / JavaScript

работа с базой данных: MySQL / MsSQL /Oracle

верстка: HTML5+CSS3 / HTML4.01+CSS2 /XHTML+CSS2

сценарии на странице: jQuery / Node.js

мобильнаяверстка

Система управления контентом:

OpenCart/ ocStore / Joomla / WordPress /OS-class

Drupal /SMF / phpBB / VamShop / modx-revolution

СамописныеCMS

Гарантирую:

соблюдение сроков.

качественную работу.

Оплата:

работаю пока по низким ценам и по 30%предоплате

способы оплаты - приват, webmoney,WesternUnion. денежный перевод

Обращайтесь,всегда рад сотрудничеству!