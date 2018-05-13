Ваш личный программист, дизайнер и интернет-маркетолог
Мои услуги:
- Сайт под ключ на популярных CMS: Wordpress, Opencart, Joomla, Drupal, Bitrix, DLE, самописные CMS.
- Адаптивный дизайн сайтов с использование маркетинговых хитростей.
- При необходимости, готов вникать в чужой код и вносить правки.
- Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords. Результат гарантируется.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Возможен безналичный расчет, работа по договору с ИП.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Системы видеонаблюдения: по 5 звонков в компанию е107 просмотров
- Дома из бруса: 8 заказов за неделю150 просмотров
- Дома из бруса: 8 заказов за неделю147 просмотров