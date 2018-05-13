Ваш личный программист, дизайнер и интернет-маркетолог

Мои услуги:

- Сайт под ключ на популярных CMS: Wordpress, Opencart, Joomla, Drupal, Bitrix, DLE, самописные CMS.

- Адаптивный дизайн сайтов с использование маркетинговых хитростей.

- При необходимости, готов вникать в чужой код и вносить правки.

- Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords. Результат гарантируется.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Возможен безналичный расчет, работа по договору с ИП.