Контент менеджер

E-mail: [email protected]

Мобильный: 89636368870

Домашний: 84953361520

ICQ: 278-454-356

Skype: denax1986

Профессиональные цели

Развитие и обучение новым навыкам.Достижение поставленной цели.Карьерный рост и совершенствование в администрировании сайтов.

Специализация и профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

• MS Office, html, Adobe Photoshop

Активность, коммуникабельность, целеустремлённость. Грамотный русский письменный, разговорный и литературный язык. Умение подбирать статьи на различные темы. Знакомство и ведение переписки с партнерами . В работе всегда нацелена на результат.

Опыт работы

Редактор каталога ссылок и библиотеки

Русиздат, (www.cerkov.ru) Москва,

декабрь 2008 — октябрь 2010 (в связи с переездом офиса в Кострому,сократили весь штат удаленных сотрудников)

Обязанности:

— Отбор по тематике и добавление новых сайтов в каталог

— Ведение переговоров с администрацией сайтов через электронную почту

— Создание баз по заданным тематикам

— Поиск и сбор информации через интернет

— Подбор и добавление книг соответствующей тематики

Достижения:

— В процессе работы обучилась коллективному сотрудничеству

— Работала в другой админке,отличной от Joomla

— Нецензура была убрана с сайтов, наполнила сайт на 2000 ссылок (с описанием),способствовала сотрудничеству портала с другими сайтами.

Редактор торговой площадки (http://www.riznica.ru/)

Русиздат, Москва,

декабрь 2009 — октябрь 2010 (в связи с переездом офиса в Кострому,сократили весь штат удаленных сотрудников)

Обязанности:

— Регистрация новых производителей

— Заполнение интернет-магазина

— Поиск наиболее полной информации в интернете

Достижения:

— Быстро и качествнно наполнла более 1000 позиций

— Работала в другой админке,отличной от Joomla

Контент-менеджер

Казанский храм села Сосенки, (www.sosenkidom.ru) Москва,

сентябрь 2007 — продолжаю работать

Обязанности:

— Отбор и добавление статей на сайт (сайт на движке Joomla)

— Редактирование видео и фото.

— Своевременное обновление сайта

Образование

ИУП (Институт управления и права)

Высшее, степень бакалавра, Москва, 2008 — 2013

Ф-т: Юриспруденции и психологии

Учусь в данный момент,заочное отделение.

Меня могут порекомендовать:

издатель Павел Клочков 8 916 822 28 83 (www.rusiz.ru/contacts), и Алексей Марченков Тел.: 8 903 669 36 72 (http://www.sosenkidom.ru/index.php?option=com_contact&Itemid=3%29 ).