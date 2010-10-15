E-mail: [email protected]
Мобильный: 89636368870
Домашний: 84953361520
ICQ: 278-454-356
Skype: denax1986
Профессиональные цели
Развитие и обучение новым навыкам.Достижение поставленной цели.Карьерный рост и совершенствование в администрировании сайтов.
Специализация и профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером и оргтехникой
• MS Office, html, Adobe Photoshop
Активность, коммуникабельность, целеустремлённость. Грамотный русский письменный, разговорный и литературный язык. Умение подбирать статьи на различные темы. Знакомство и ведение переписки с партнерами . В работе всегда нацелена на результат.
Опыт работы
Редактор каталога ссылок и библиотеки
Русиздат, (www.cerkov.ru) Москва,
декабрь 2008 — октябрь 2010 (в связи с переездом офиса в Кострому,сократили весь штат удаленных сотрудников)
Обязанности:
— Отбор по тематике и добавление новых сайтов в каталог
— Ведение переговоров с администрацией сайтов через электронную почту
— Создание баз по заданным тематикам
— Поиск и сбор информации через интернет
— Подбор и добавление книг соответствующей тематики
Достижения:
— В процессе работы обучилась коллективному сотрудничеству
— Работала в другой админке,отличной от Joomla
— Нецензура была убрана с сайтов, наполнила сайт на 2000 ссылок (с описанием),способствовала сотрудничеству портала с другими сайтами.
Редактор торговой площадки (http://www.riznica.ru/)
Русиздат, Москва,
декабрь 2009 — октябрь 2010 (в связи с переездом офиса в Кострому,сократили весь штат удаленных сотрудников)
Обязанности:
— Регистрация новых производителей
— Заполнение интернет-магазина
— Поиск наиболее полной информации в интернете
Достижения:
— Быстро и качествнно наполнла более 1000 позиций
— Работала в другой админке,отличной от Joomla
Контент-менеджер
Казанский храм села Сосенки, (www.sosenkidom.ru) Москва,
сентябрь 2007 — продолжаю работать
Обязанности:
— Отбор и добавление статей на сайт (сайт на движке Joomla)
— Редактирование видео и фото.
— Своевременное обновление сайта
Образование
ИУП (Институт управления и права)
Высшее, степень бакалавра, Москва, 2008 — 2013
Ф-т: Юриспруденции и психологии
Учусь в данный момент,заочное отделение.
Меня могут порекомендовать:
издатель Павел Клочков 8 916 822 28 83 (www.rusiz.ru/contacts), и Алексей Марченков Тел.: 8 903 669 36 72 (http://www.sosenkidom.ru/index.php?option=com_contact&Itemid=3%29 ).