denberson

Денис Загороднюк denberson

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рисунок в карандаше. Тематика - авто

    Нужно нарисовать карандашом авто диски, текст, все красиво и аккуратно. одна страница формата а4. использоваться будет в объявлениях с платной поддержкой. небольшой рисунок для портфолио обязателен. оплата желательна через Приват карту.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разместить объявления на бесплатных досках

    Разместить объявления на бесплатных досках. Текст 2 объяв дам, нужно каждое разместить максимально много раз на максимальный срок. Размещать только на досках, никаких тематических форумов и т.д. Регистрировать все через один мейл, от ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Субтитры

    $500

    К украинскому фильму добавить английские субтитры. Длительность фильма 59 м., количество текста 10 ст. 14 шрифтом, перевод сделаю сам. Опыт роботы обязателен.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Обработать фотку

    $20

    Нужно добавить текст в прикрипленную фотографию ниже, текст я укажу отдельно. Стиль не меняем, только желтое и черное. Окончательную картинку нужно предоставить в формате а4, 1/2 а4, 1/4 а 4, 1/8 а 4. Оплата наличными ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nyslepa
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Рисунок в карандаше. Тематика - авто
Вменямый заказчик, оплата вовремя. Рекомендую.
Спасибо Ярослав. Остался доволен.
Ответный отзыв
Tina_83
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Разместить объявления на бесплатных досках
С Денисом было приятно и легко работать. Деньги платит вовремя. Рекомендую как надежного заказчика.
Качественно,быстро, недорого. Рекомендую.
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animazzio
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Субтитры
Денис - очень хороший заказчик! Проблем в работе не было. Спасибо!
Спасибо.
Ответный отзыв
terracat
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Обработать фотку
Быстро сделали небольшой заказ. Моментальная оплата. С Денисом приятно работать. Рекомендую!
Оперативно и качественно выполнил поставленную задачу, при этом предложение по цене было одно из самых привлекательных. Спасибо.
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