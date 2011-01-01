Для фейсбука нужна информативная картинка для шапки страницы. Тематика_ недвижимость в Украине. Детали опишу в приват.
- $10Обработка фотографий9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать карандашом авто диски, текст, все красиво и аккуратно. одна страница формата а4. использоваться будет в объявлениях с платной поддержкой. небольшой рисунок для портфолио обязателен. оплата желательна через Приват карту.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Разместить объявления на бесплатных досках. Текст 2 объяв дам, нужно каждое разместить максимально много раз на максимальный срок. Размещать только на досках, никаких тематических форумов и т.д. Регистрировать все через один мейл, от ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
К украинскому фильму добавить английские субтитры. Длительность фильма 59 м., количество текста 10 ст. 14 шрифтом, перевод сделаю сам. Опыт роботы обязателен.Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
Нужно добавить текст в прикрипленную фотографию ниже, текст я укажу отдельно. Стиль не меняем, только желтое и черное. Окончательную картинку нужно предоставить в формате а4, 1/2 а4, 1/4 а 4, 1/8 а 4. Оплата наличными ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад