создание сайтов, техподдержка, обучение

С 1993 г по 2014 г. SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) в должности оператор газораспределительной станции.Параллельно работал в IT компании «MyComp» в должности IT менеджера- сервисное обслуживание компьютеров, ноутбуков и планшетов- устранение софтовых проблем, настройка и оптимизация программного обеспечения- продажа компьютерной техники и сопутствующих товаров- вел курсы «IT специалист» и «Создание сайтов с нуля»- создание сайтов (ithelp.az, denbrit.esy.es)Владение компьютером на уровне профессионала- знание операционных систем Windows (XP, 7, 8, 10), Linux (Ubuntu, Mint)- офисные программы- HTML, PHP, CSS, Joomla- антивирусные программы