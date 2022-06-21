dencalifornia

Денис dencalifornia

 
35 летРоссия/Ковров
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Keep Calm & Follow Dream

Работаю оффлайн системным администратором (с 2011 г). Имеется опыт работы удаленно (подключение к пк конечного пользователя и выполнение необходимых задач, консультирование и сопровождение по телефону/в мессенджерах). 

 Интересуют всевозможные направления во фрилансе, в том числе копирайтинг, работа с редакторами, создание/администрирование сайтов, работа контент-менеджера, настройка рекламы и др. Портфолио нет, есть желание работать, ответственен и быстро обучаем. 