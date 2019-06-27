denchik1996

CG / 3D Modelling

Хочу пов'язати своє життя із сферою геймдіву або кіношною графікою, творити щосьпрекрасне :) Впевнений користувач ПК, добре володію офісним пакетом програм. Наданий момент, більшість свого часу проводжу у Maya і Blender 3d. Знайомий з такимипрограмами, як Adobe Photoshop, Illustrator, в перспективі вивчити: 3ds max, SubstancePainter, окрім моделювання хочу у майбутньому спробувати ще й VFX, готовийнавчатися, сумлінно працювати, так, як 3D моделювання - для мене дуууже цікаве,можу засидітись за моделькою так, що не помічу, як день пройшов, інколи до цього щеприбавляється ніч :)З великою цікавістю моделю зброю, промисловість (маю величезнебажання увійти у сферу gamedev - у). Ось деякі мої проекти, тобто самі початки, вірю,що у майбутньому їх назбирається й вони будуть набагато якіснішими, буду все дляцього робити: https://www.artstation.com/denysaleksandrov