Переводчик украинского, русского, английского, испанского, греческого языков. Преподаватель английского и испанского языков.

Переводчик-специалист и преподаватель с филологическим образованием (английская и испанская филология).

Опыт работы с английским языком - 6 лет (общение с клиентами в американской IT компании, преподавание), с испанским - 2 года (преподавание на курсах иностранных языков и индивидуальные занятия).

Перевожу, редактирую, транскрибирую тексты, преподаю английский и испанский языки (дистанционно, Skype). Первое занятие бесплатно.

Контакты:

Telegram: @denchuben +380953417270

Skype: denchubenko

Методы оплаты:

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