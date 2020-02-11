Переводчик украинского, русского, английского, испанского, греческого языков. Преподаватель английского и испанского языков.
Переводчик-специалист и преподаватель с филологическим образованием (английская и испанская филология).
Опыт работы с английским языком - 6 лет (общение с клиентами в американской IT компании, преподавание), с испанским - 2 года (преподавание на курсах иностранных языков и индивидуальные занятия).
Перевожу, редактирую, транскрибирую тексты, преподаю английский и испанский языки (дистанционно, Skype). Первое занятие бесплатно.
Контакты:
Telegram: @denchuben +380953417270
Skype: denchubenko
Методы оплаты:
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