Начинающий InstaПродвигатор, прохожу курсы в инстаграм-агенстве BrandU у @vlad_yasko

Привет, я сейчас осваиваю тему продвижения в Instagram. Обучаюсь на курсе у @vlad_yasko - у него самое масштабное инстаграм-агентство Brand U!Мне нужно учиться на реальном проекте. Мое предложение: я бесплатно на протяжении 1,5 месяцев буду продвигать ваш аккаунт: поработаю над контентом, фото, текстами, буду его вести, подключу механики привлечения подписчиков и настрою рекламу.Как результат, у вас могут появиться потенциальные клиенты и продажи. В противном случае - вы ничего не теряете.От вас требуется только: Дать свое согласиеПередать мне логин и парольОтвечать на мои вопросы/предоставить на съемку товар или дать фотоВыделить на рекламу от $50, когда это будет нужно. Эти деньги вы платите самому Инстаграму (Фэйсбуку), а не мне в карман.Ну что, работаем?